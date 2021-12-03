В Карпаты зима пришла по графику вместе со снегом, который засыпает местные курорты, которые готовятся к лыжному сезону 2021-2022. Смотрите ниже в материале Styler на фото и видео – невероятную зимнюю красоту курортных городов, вершин и склонов. Как сообщает канал Новости. LIVE, настоящие сугробы намело в Прикарпатье и Карпатах – на курорте Драгобрат, а также в Микуличине, Яремче, Сходнице и других населенных пунктах. А в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста показали заснеженную обсерваторию "Белый слон" на вершине горы Пип Иван на территории Верховинского района Ивано-Франковской области Украины. "По состоянию на 10:23 03.12.2021 на г. Пип Иван Черногорский облачно, видимость ограничена 40-60 метров. Падает снег. Ветер юго-восточный 2-3 м/с. Температура воздуха -5°С", — рассказали спасатели.

Фото: Гора Пип Иван (facebook.com/chornogora.rescue112) В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что 4 декабря осадки в районе Карпат сделают передышку, но с 5 числа снежная зима снова начнет возвращаться в горы. К слову, спасатели недавно предупредили о высокой вероятности схождения лавин в Карпатских горах. Такая опасность сохраняется как сегодня, 3 декабря, так и будет возникать в субботу, 4 числа. Ранее метеорологи рассказали о зарождении феномена, который может влиять на погоду по всему миру, вызывая подобные стихийные явления.