Мэр Киева Виталий Кличко вручил ключи от автомобилей ветеранам российско-украинской войны и наградил благодарностями представителей общественных организаций, которые заботятся о потребностях людей с инвалидностью. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА. Кличко вручил ключи от новых авто 6 ветеранам российско-украинской войны, которые получили инвалидность, и поблагодарил их за мужество и отвагу. "Я понимаю, что никакие слова и ценные подарки не вернут вам здоровье. И наша задача — сделать вашу жизнь более комфортной. А также — помогать с реабилитацией, лечением, обеспечить социальные льготы. Потому что мы, все граждане Украины, жители столицы — в большом долге перед вами", — сказал мэр Киева. Он подчеркнул, что столичные власти всегда ищет возможности для поддержки ветеранов. Также Кличко наградил благодарностями представителей общественных организаций, которые заботятся о нуждах людей с инвалидностью "Сегодня, в Международный день людей с инвалидностью, мы собрались, чтобы выразить благодарность всем руководителям и членам общественных организаций, которые заботятся о потребностях людей с инвалидностью. Городская власть делает сегодня все возможное, чтобы ежедневная жизнь людей с инвалидностью была более комфортной. Киев работает над тем, чтобы стать максимально безбарьерным и комфортным для всех жителей», – завил мэр Киева. Он отметил, что для удобства людей с инвалидностью в Киеве оборудуют пандусы и лифты в больницах, школах и детсадах, обустраивают наземные переходы со звуковым сопровождением и дублируют надписи шрифтом Брайля. Киевляне с инвалидностью регулярно получают адресную материальную помощь от города и т.д. Только в этом году финансовую поддержку получили 104 общественных объединения лиц с инвалидностью на общую сумму 17,4 млн. грн. Ранее мэр Киева Виталий Кличко подал в Киевсовет проект решения о выплате премий медикам Киева. Планируется, что в декабре врачи получат дополнительно 6-10 тысяч гривен.