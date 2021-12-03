Власти Бельгии решили усилить карантинные ограничения из-за распространения COVID-19. Все места массового скопления людей можно будет посещать только в маске и с COVID-сертификатом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Soir. В частности, с понедельника 6 декабря в Бельгии массовые мероприятия в помещениях будут разрешены с участием не более 200 человек с требованием COVID-сертификата, маски и сидячих мест. Ресторанам разрешили работу до 23:00. Проведение корпоративов запрещается. Правительство разрешило не закрывать рождественские ярмарки, но посетители смогут на них попасть только в масках и с сертификатом о вакцинации. Кроме того, любительские спортивные мероприятия в помещениях запрещаются, а профессиональные состязания должны проходить без публики. Всех детей старше 6 лет обяжут носить маски. Младшая школа закроется 20 декабря, неделей раньше обычного. Средняя и старшая школа будет учиться в смешанном формате. Следует отметить, что Бельгия, как и большинство стран Европы, проходит очередную волну эпидемии. Дневные показатели на прошлой неделе обновили рекорды, превысив 20 тысяч человек. По состоянию на 3 декабря в Бельгии госпитализированы 3707 пациентов с коронавирусом, из них 821 – в палатах интенсивной терапии. Напомним, Европа остается эпицентром пандемии: одновременно со всплеском штамма "Дельта", страны ЕС вводят ограничения из-за варианта "Омикрон".