В один из центров вакцинации пришел мужчина с фальшивой силиконовой рукой, он хотел получить «зеленый» пропуск, не получая прививку от COVID-19.

Курьезный случай произошел в Италии.

Как сообщил глава региона Пьемонт Альберто Чирио в Facebook, все произошло в центре вакцинации в муниципалитете Бьелла. Туда пришел 50-летний мужчина, он хотел получить первую дозу вакцины от коронавируса:

«Он пытался обмануть медицинских работников с «фальшивой рукой» (силиконовой дельтовидной мышцей), думая, что сможет систему и получить зеленый пропуск, фактически не имея вакцины».

Медицинский работник заподозрил неладное и попросил пациента показать всю свою руку. Тот сделать это отказался, а затем стал просить молчать об этой ситуации.

Украина с 3 декабря запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из: ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика, Малави, а также тех, кто находился на территории этих стран не менее 7 дней в течение последних 14 дней. Запрет связан с распространением нового штамма коронавируса Омикрон.

Кабинет Министров ужесточил карантинные правила. В первую очередь, это коснется невакцинированных граждан.

24 ноября во Всемирной организации здравоохранения сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса в Южной Африке. Этот вариант имеет большое количество мутаций.

Как сообщалось ранее, завод фармацевтической компании «Лекхим» в Харькове сможет разливать более 10 000 доз вакцины от COVID-19 в час.