В Одессе правоохранители разоблачили нелегальную деятельность двух мошеннических колл-центров. Злоумышленники обманывали иностранцев, предлагая вложить деньги в криптовалюты. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области. По данным следствия, колл-центры в Одессе предлагали иностранцам банковские услуги и вклады в криптовалюты и другие финансовые активы. Таким образом, мошенники получали данные банковских карт и похищали с них деньги. Среди пострадавших от действий мошенников граждане Германии, Польши, Чехии, Италии и России. Сумму похищенных злоумышленниками денег правоохранители устанавливают. В рамках обысков в колл-центрах изъяли: компьютерная техника; флеш-накопители; документацию и черновые записи; банковские карты. Правоохранители снимают информацию с изъятой техники, устанавливают причастных к мошенничеству и пострадавших.

Фото: в Одессе разоблачили два мошеннических колл-центра (od.npu.gov.ua) Напомним, в начале октября в Киеве и Харькове разоблачили несколько мошеннических колл-центров, которые обманули иностранцев почти на 8 млн долларов.