Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт по делу в отношении девяти человек, среди которых бывший народный депутат Семен Семенченко. Дело будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, Семенченко и другие организаторы создали на территории Украины незаконное вооруженное формирование с организационной структурой военного типа. Туда входили преимущественно бывшие военнослужащие и участники боевых действий. Члены формирования проводили военную, строевую и физическую подготовку. На их вооружении находилось огнестрельное оружие и взрывчатка, говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что нашли доказательства организации Семенченко террористического акта в июле 2019 года — выстрела из ручного противотанкового гранатомета в здание, где расположено ООО «Информационное Агентство «112-Украина».

«В целом в уголовном производстве сообщено о подозрении и направлен обвинительный акт в отношении 9 лиц. В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено, выполнены требования ст. 290 УПК, вручены обвинительные акты подозреваемым и адвокатам», — говорится в сообщении.

Напомним, Семенченко инкриминируют создание частной военной компании, которая вербовала ветеранов АТО для работы на Donbass Battalion Corp, имеющей офисы в США, Польше, Ираке и Кении.