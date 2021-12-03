С понедельника, 6 декабря, Швейцария ужесточает карантинные ограничения в связи с распространением COVID-19. Также власти призывают граждан работать из дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. В пятницу, 3 декабря, правительство Швейцарии объявило о более жестких мерах по борьбе с коронавирусом, поскольку страна хочет сдержать всплеск инфекций и появление варианта "Омикрон". Правительство заявило, что страна расширит требования о ношении масок и предоставлении сертификатов, подтверждающих, что человек вакцинирован или вылечился от вируса. Маски придется носить в помещении, где необходим сертификат. Правительство также усилило призыв к людям работать из дома. А на мероприятия и в общественные места будет разрешен доступ только тем, кто прошел вакцинацию или выздоровел. Такие мероприятия вступят в силу 6 декабря и будут действовать до 24 января. "Федеральный совет сейчас оценивает ситуацию как очень критическую. Появление варианта "Омикрон" также ставит новые задачи в ответ на пандемию", — говорится в заявлении правительства. По данным Федерального управления здравоохранения, в Швейцарии уже было подтверждено три случая варианта "Омикрон". Страна с населением 8,7 миллионов человек также борется с ростом количества инфекций: за последние 14 дней было подтверждено более 96 000 случаев. 29 ноября было зарегистрировано наибольшее количество заражений с начала пандемии – 11 340 случаев. Напомним, по данным официальных представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), принимаемые меры для борьбы со штаммом COVID "Дельта" должны оставаться основой для борьбы с пандемией коронавируса, даже с новой версией вируса "Омикрон". А ограничения на поездки в некоторых странах могут помочь выиграть время.