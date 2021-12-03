4 декабря в 09:34 по Киеву состоится полное солнечное затмение – последнее затмение 2021 года. Его можно будет наблюдать с территории Антарктиды, южной Африки, юго-востока Австралии, в южных частях Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Эксперт по Фен Шую и мастер астропрогнозов Наталия Явон рассказывает, что повышенная тревожность, неврозы, излишняя эмоциональность во время солнечного затмения могут привести к травмам, ссорам и ухудшению самочувствия, пишет Сегодня.

Происходит затмение Солнца всегда в фазе новолуния и формирует начало нового жизненного цикла. Поэтому провести этот день очень важно именно в хорошем настроении: постарайтесь сформировать программу благоприятных перемен на будущее.

Перед затмением постарайтесь быть внимательными к происходящим событиям: в дни перед самим затмением, а также уже после него могут происходить резкие повороты в судьбе. Важные решения принимайте ответственно.А как влияет солнечное затмение на самочувствие?

Поскольку перед затмением часто происходит ухудшение эмоционального фона и нарастает тревожность, то может увеличиваться количество аварий, травм, ссор. Берегите себя и будьте внимательны.

В это время не стоит начинать важные дела и проводить ответственные сделки. Избегайте физических нагрузок и споров, стрессовых ситуаций.

Чтобы излишне не стрессовать, можно сегодня подвести итоги того, что уже сделали и достигли. Хорошо бы отдать долги и освободиться от обид, особенно на родных и близких.Что лучше делать в солнечное затмение

Перед затмением проведите уборку, избавьтесь от ненужных вещей, освободите место новому в своей жизни. Фиксируйтесь на позитиве и постарайтесь избегать конфликтов.

Помните! Наши чувства и мысли сейчас формируют дальнейшую жизнь, эмоциональное и физическое здоровье в том числе.

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