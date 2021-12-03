Украина будет впервые закупать самые дорогие в мире препараты, необходимые для лечения детей со спинальной мышечной атрофией (СМА).

Соответствующее решение было утверждено во время заседания Верховной Рады, пишет УП.

Отметим, в Госбюджете на 2022 год на закупку дорогостоящих лекарств, в том числе для лечения СМА, предусмотрели 300 млн гривен.

Спинальная мышечная атрофия – редкая генетическая болезнь, которая разрушает двигательные нейроны спинного мозга, приводит к атрофии мышц и может быть смертельной. В Украине ею страдают более 200 детей.

Чтобы спасти жизнь человеку из СМА, необходимо сделать ему одноразовый укол препаратом Zolgensma стоимостью более 2 млн. долларов.

В мире также используют препараты Spinraza и Evrysd для лечения СМА, однако их нужно вводить на протяжении всей жизни.

Ранее государство не финансировало закупку ни одного из этих препаратов.

Доходы государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2021 составили 1 159,4 млрд гривен. Это на 4,2% больше плана и на 22,7% больше доходов в прошлом году (944,8 млрд гривен).

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2022 год до второго чтения заложил средства на пополнение уставного капитала АО «Украинские национальные авиалинии». Планируется потратить 1 млрд. гривен.