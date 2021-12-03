Посол Украины в Германии Андрей Мельник призывает будущего канцлера Олафа Шольца выставить "каталог санкций" президенту России Владимиру Путину. Эти санкции должны быть введены в случае агрессии против Киева. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Bild. "Риск нового военного нападения России на Украину никогда не был выше, чем в эти недели. Речь идет о выживании Украины как независимого государства. Потому что Путин лишает нас права на существование. Он стремится разрушить украинскую государственность", — заявил Мельник. По его мнению, чтобы предотвратить интервенцию нужно нечто большее, чем просто "слова предупреждения из Берлина". В частности, Шольц после избрания должен выставить Путину "жесткий каталог карательных мер" не позднее 8 декабря. Мельник уточнил, что эти меры должны включать: полное отстранение России от всех международных организаций эмбарго на весь импорт российского газа, сырой нефти и угля полный запрет немецких инвестиций в Россию замораживание российских государственных активов за рубежом, включая банковские счета отключения России от системы международных платежных операций "Только эта явная угроза со стороны нового федерального правительства может привести Путина в чувство и своевременно предотвратить новую войну в центре Европы", — добавил Мельник. Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового канцлера Германии "четких действий" по членству Украины в ЕС.