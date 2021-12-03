В возрасте 92 лет умерла известна советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант.

Об этом сообщают российские СМИ. Причины смерти актрисы не уточняются.

В июле 2014 года Ургант заявила, что страдает болезнью Паркинсона.

Напомним, Нина Ургант родилась в 1929 году в Луге в Ленинградской области. После войны поступила в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, где училась с 1948 по 1953 год. С 1962 года актриса стала работать в Александринском театре.

Ургант сыграла в фильме «Белорусский Вокзал» Андрея Смирнова, а также фильмах «Мать и мачеха», «Сыновья уходят в бой» и других. Всего она снялась более чем в 70 фильмах.

Нина Ургант — мать актера Андрея Урганта и бабушка телеведущего Ивана Урганта.