В Беларуси признали экстремистскими материалами информационную продукцию Telegram-канала "Радио Свобода". Такое решение принял Центральный районный суд города Минска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода". Кроме Telegram-канала "Радио Свобода", экстремистскими признали его аналоги в социальных сетях и на видеохостинге YouTube. Сейчас за решеткой в Беларуси находятся двое журналистов "Радио Свобода" — Игорь Лосик и Андрей Конек. Журналисты Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инна Студзинская находятся под следствием. Кроме того, МИД Беларуси в прошлом году лишил аккредитации всех журналистов издания.