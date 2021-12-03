В Украине создадут новые военные базы в Бердянске и Очакове.

Такое заявление, выступая в Раде, сделал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, развитие флота — один из приоритетов Министерства обороны:

«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и других контрактов в рамках договоренностей с Соединенным Королевством».

В ходе часа вопросов к правительству Резников также сообщил, что вблизи украинских границ сейчас находятся свыше 94 тысяч российских военных.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что белорусские вооруженные силы могут участвовать во вторжении в Украину вместе с Россией.