Погода в Украине зимой будет теплее предыдущих лет. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя.

Об этом в интервью «Фактам» рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух.

По ее словам, декабрь может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса. Следовательно, существует высокая вероятность того, что уже в феврале будет весенняя погода.

Причиной этому стане Азорский антициклон, а также антициклоны с Балкан:

«Согласно расчетам ожидается, что в этом году на погоду в Украине будет влиять не только гребень Азорского антициклона, но и антициклоны, которые, вероятно, будут образовываться на Ближнем Востоке и Балканах».

Синоптик говорит, что еще рано предсказывать, будет ли снег на Новый год, но скорее всего, если будут осадки, то это будет дождь:

«Можно говорить о том, что из-за глобального потепления все большая часть осадков зимой выпадает в виде дождя, а не снега. Снежный покров если и появляется, то, обычно, не навечно. Это проблема, ведь наши реки имеют преимущественно снежное питание. Если снега не будет, обострится проблема обеспечения водой».

Отдельно она отметила, что нынешней зимой вполне возможен дефицит осадков. При этом и осенью их выпало недостаточно. Синоптик прогнозирует засуху:

«В 2021 году осадки распределялись очень неравномерно. В одних областях выпадало 2−3 и более месячных норм осадков, в других только 10−20 процентов от месячной нормы, а в некоторых местностях вообще осадки не наблюдались в течение месяца и дольше. Прошлая осень оказалась достаточно засушливой, а октябрь одним из самых засушливых за период наблюдений. То есть тенденция к росту засушливости, которая наблюдалась в последние годы, сохраняется, хотя в отдельных районах и могут выпадать достаточно интенсивные осадки. Согласно прогнозу, зимой также ожидается дефицит осадков. Такое изменение влажности является отличительной чертой изменения климата в Украине».

В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на декабрь. Температура и количество осадков будут в пределах нормы.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.