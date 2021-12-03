От возможного вторжения Российской Федерации в Украину – проигрывают все страны региона. Турция хочет быть посредником в разрешении конфликта. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа во время визита в Польшу. "По нашему мнению, это было бы поражением для каждой страны, на которую будет влиять такого рода интервенция. Украина не является членом НАТО, но она на границе Альянса. С точки зрения перспективы есть риск, что такое вмешательство, конфликт не остановится на этой границе, а распространится дальше. Тогда это помешает каждому", — заявил Шентоп.

Спикер отметил, что обострение отношений между Украиной и Россией спровоцирует очередной кризис в регионе. В то же время разрешить конфликт можно благодаря разговорам, взаимопониманию и переговорам.

"Поэтому мы должны не с помощью оружия и военных операций, а благодаря разговорам, взаимопониманию и переговорам садиться и разрешать такие потенциальные кризисы", — отметил Шентоп.

Шентоп добавил, что возможным вторжением России в Украину должны быть обеспокоены все страны, поскольку "тишина здесь не поможет". Турция, со своей стороны, хотела бы стать посредником в решении вопроса. Напомним, РБК-Украина писала о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание стать посредником между РФ и Украиной в урегулировании конфликта на Донбассе. Министр МИД Дмитрий Кулеба со своей стороны поздравил инициативу лидера. Между тем Российская Федерация напомнила, что для нее вступление Украины в НАТО якобы является "красной линией".