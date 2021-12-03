4 декабря православные верующие будут отмечать Введение в храм Пресвятой Богородицы. Этот большой христианский праздник. В этот день вспоминают о том, как родители Божьей Матери в возрасте трех лет отдали ее на служение в Иерусалимский храм.

Согласно церковному преданию, родители Пресвятой Богородицы святые Иоаким и Анна долгое время не имели детей. Они горячо молились Господу и дали обет в случае рождения ребенка отдать его на служение Богу в Иерусалимский храм. Бог внял молитвам супругов и даровал им дочь. Когда девочке исполнилось три года, Анна и Иоаким привели ее в храм и передали в руки первосвященника Захарии – отца святого пророка Иоанна Крестителя. По особому откровению Мария была введена в Святая Святых, куда простые люди не допускались, а первосвященник заходил лишь раз в год – этим была засвидетельствована ее особая роль в судьбе мира.Что нужно сделать в праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы

Важно посетить церковь. Священнослужители 4 декабря облачаются в одежды голубого цвета, который считается цветом Божьей Матери.

Хотя праздник традиционно приходится на период Рождественского поста, разрешается употребление рыбы, пищи с маслом и немного вина.Что нельзя делать в день Введения в храм Пресвятой Богородицы

В день праздника под запретом шумные развлечения и гуляния, работа по дому, а также тяжелый физический труд и рукоделие. Кроме того, нельзя отказывать в помощи нуждающимся и в милостыни.

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