Выходные в Украине будут сырыми и холодными.

Своим прогнозом в Facebook поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 4 декабря осадки — мокрый снег и дождь — наиболее вероятны в восточных областях и на юге (кроме Одесской области). Остальная территория Украины завтра будет под влиянием антициклона, то есть без осадков.

В воскресенье, 5 декабря, осадки в Украине ожидаются практически везде, но периодические и небольшие.

Температура воздуха ожидается низкой, ночью -1-7 градусов, днем ​​от 2 мороза до 4 тепла. На юге и в субботу разве что на востоке до 3-8 градусов тепла.

В Киеве завтра, 4 декабря, осадков не будет, в воскресенье, 5 декабря, облачность увеличится, кое-где возможен мокрый снег или дождь — зависит от температуры воздуха. В ночные часы в столице будет до -5 градусов, в дневные часы около нуля.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух говорит, что погода в Украине зимой будет теплее предыдущих лет. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя.

В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на декабрь. Температура и количество осадков будут в пределах нормы.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.