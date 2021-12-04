Украинская певица Алина Гросу поделилась архивными фото и показала поклонникам, как с годами изменилась ее внешность. При этом артистка ответила на вечные подозрения в том, что она делала пластику. На своей странице в Instagram звезда показала, как смотрелась в 13 лет. Так, Алина выложила интересный фотоколлаж – на первом фото ей 13 лет, а на втором 26. При этом на более поздних кадрах исполнительница запечатлена без макияжа и фотошопа, демонстрируя естественную красоту. По снимкам видно, что с возрастом Гросса заметно похудела и постройнела. При этом, по словам артистки, никаких жестких диет она не соблюдает, голодом себя не моря и в спортзале не ночует.

Алина Гросу поразила архивными кадрами себя в 13 лет, когда была пышным пирожочком (фото: instagram.com/alina_grosu) "Горчи и будешь в шоке. А) вторая фотография — Алини 13 и Алини 26. Все наконец-то без макияжа, фильтров и фотошопа. Обсудим, что же там у меня изменилось и какая чертовщина была проведена пластика? Если рожденная была с маленьким носом, почему он должен был вырасти?Б) третье фото — пора ли мне уже вести марафон по похудению?В) обожаю людей, которым кажется, что раньше я лучше выглядела, миру и счастья всем. — меня кто-то все равно будет любить", — с юмором подписала фото певица. Дальше она рассказала, как поддерживает форму сейчас. "Вытянулась я с годами, строгих диет не соблюдаю, стараюсь просто не переедать и время от времени месяц контролирую калории (съедаю до 1100 в день). Плюс много воды и активности", — раскрыла свой секрет стройности Алина.

Так Алина смотрится сейчас (фото :instagram.com/alina_grosu) Фолловеры артистки поделились мнениями от увиденного в комментариях, не забыв о комплиментах для Гроса. Как хорошо видно на этих фото, ты действительно не делала пластику. Алинка, ты красавица была и есть. Если вдруг станешь пирожком, то ты будешь очень красивым пирожком! И в 13 лет красотка и сейчас красавица В 13 хорошо выглядишь, но есть одно но, что в 26лет ты выглядишь моложе своих лет. Возможно, если поклонник здорового питания Из пухленького подростка выросла прекрасная девушка! Ты прекрасно выглядишь как в 13 так и сейчас, ты просто обалдела Алина мне и раньше нравилась и нравится сейчас Ошалела как в 13 так и в 26… постройнела конечно заметно, но Алина лучшая во все времена Напомним, что ранее Алина Гроссу четко ответила на вопрос о пластических операциях и рассказала, что помогает ей держать себя в форме. Она заверила, что против хирургических вмешательств.