Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что нынешняя ситуация вокруг Украины, миграционный кризис на границах Беларуси с Евросоюзом, а также проект газопровода "Северный поток -2" связаны между собой. Такую точку зрения он изложил, выступая в пятницу на онлайн-форуме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters NEXT. Шефу американской дипломатии был поставлен вопрос о том, считает ли он военную угрозу Украине, ситуацию с мигрантами на белорусской границе, а также "Северный поток-2" "скоординированной геополитической стратегией" Москвы, которая таким образом может оказывать давление на Европу. "Что же, вероятно, да. Иными словами, все эти явления имеют место, и они связаны друг с другом. То, что мы видим в Белоруссии на границе с тремя странами, и одновременно растущее давление на Украину, а также да , энергетика тоже, особенно в преддверии зимы. Все это складывается воедино", — сказал он. Напомним, ранее Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину, но пока неизвестно, принял ли он решение. Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не исключил участие белорусских военных в возможном вторжении в Украину вместе с Россией.