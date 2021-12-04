Киевское "Динамо" победило ровенский "Верес" в 17-м туре украинской Премьер-Лиги — 3:0. Несмотря на это, киевляне уступили первое место донецкому "Шахтеру" из-за худшей разницы голов. Детальнее о матче — в материале РБК-Украина. Командам пришлось играть на довольно сложном поле – в Луцке на стадионе "Авангард" накануне поединка не был включен Обогрев, из-за чего газон был подмерзшим. Это привело к большому количеству нарушений и стыков. Однако, несмотря на условия, киевляне действовали более уверенно и уже на 21-й минуте смогли счет открыть. Вербич в контратаке отпасовал на Цыганкова и получил ответную передачу, после чего четко пробил в ближний угол — 1:0. Во второй половине "Динамо" продолжило контролировать ход матча. Сначала "бело-синие" заработали пенальти. И Цыганков даже забил, но рефери Монзуль заставила перебить "точку", потому что кто-то из киевлян вбежал в штрафную раньше удара. Со второй попытки вингер уже был неточен. Но все же второй гол игроки "Динамо" забили. На 62-й минуте Вербич получил мяч в штрафной площадке и смог пробить в ближний угол, удар которого проморгал кипер "Верес" Когут — 2:0. А дальше отправился Цыганков. На 65-й минуте защитник ровенского клуба Мельник обрезался возле своей штрафной, мяч подхватил Гармаш и отпасовал на партнера, которому следовало только попасть в пустые ворота — 3:0. Победа позволила динамовцам сравняться с "Шахтером" по очкам, но из-за меньшего количества голов они вторые.