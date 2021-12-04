Ученые из Канады провели исследование, которое показало, что кофеин повышает внимательность и точность обнаружения движущихся целей. Также он способствует улучшению реакции. Об этом говорится в журнале Psychopharmacology. Так, острота зрения относится к способности человека обнаруживать и распознавать мельчайшие детали и может быть измерена в статических (неподвижных) или динамических условиях. Отмечается, что динамическая острота зрения особенно важна в повседневных действиях. Что показало исследование В исследовании принял участие 21 доброволец. В частности, однажды испытуемые они принимали капсулу кофеина (дозой четыре миллиграмма на килограмм). А на следующий день принимали капсулу плацебо. Университет Ватерлоо разработал компьютерный тест, с помощью которого каждый участник имел динамические навыки остроты зрения через час и через час после приема кофеина. Участники, принимавшие капсулы с кофеином, показали значительно большую точность и высокую скорость относительно движущихся целей малого размера. Также скорость движения глаз и контрастная чувствительность, влияющие на динамическую остроту зрения, были чувствительны к потреблению кофеина. Ученые пришли к выводу, что потребление кофеина может быть полезно для зрительной функции человека, повышая бдительность. В частности, это важно во время вождения или езды на велосипеде. Ранее мы сообщали, что цены на кофе взлетели до рекордного за 10 лет уровня. Также мы писали, что врач рассказала, на какой чашке кофе лучше остановиться.