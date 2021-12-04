В холодное время года организм человека нуждается в много витаминов и полезных веществ. Как известно, летом их можно получить из сезонных фруктов или овощей. Потому зимой на помощь приходит бюджетная и полезная капуста. Так, идеями салатов поделилась диетология martamarudova в Instagram. По словам специалиста, из капусты можно приготовить 4 очень легкие и одновременно супер-полезные салаты. Для каждого из них понадобятся следующие ингредиенты: Капуста, морковь, чеснок, петрушка и греческий йогурт. Капуста, морковь, сельдерей, брынза, греческий йогурт. Капуста, цуккини, лук, мята, оливковое масло. Капуста, перец, лук, семена, оливковое масло.

Рецепт вкусного салата из капусты (instagram.com/martamarudova) Как известно, капуста богата витаминами К, C, В6, А, фолиевой кислотой, марганцем, кальцием, калием, магнием, железом, рибофлавином и другими микроэлементами. Все эти вещества необходимы для многих важных процессов в организме, включая энергетический обмен и нормальное функционирование нервной системы, защиту организма от рака и болезни сердца. При заболевании язвой двенадцатиперстной кишки и желудка организм обычно очень нуждается в витамине U, а он тоже присутствует в капусте. Поэтому врачи помимо медицинских препаратов рекомендуют больным пить свежий капустный сок. Ранее мы сообщали, что нутрициолог дала рецепт сытного и согревающего ужина. Также мы писали, что нутрициолог назвала главные продукты для ЖКТ.