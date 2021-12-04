В современном мире катастрофическая нехватка времени стала уже обычной проблемой. Времени не хватает, чтобы закончить весь список запланированных дел, не хватает его и на отдых, на общение с близкими. Как справиться с тем, что вам не хватает 24 часов в сутки на все важные дела, рассказали в материале Lifehacker. Выделите время на отдых При планировании своих графиков и расписаний мы постоянно забываем выделить время на отдых. Чаще время после рабочего дня у нас занято то же делами, но бытовыми и семейными. Поэтому для отдыха остается только сон. Задачи и встречи идут таким плотным графиком, что любой форс-мажор способен обрушить весь план на день. А отдых жизненно необходим, поскольку помогает успевать больше и справляться с задачами легче и качественнее. В состоянии цейтнота и усталости мы хуже выполняем свои задачи обязанности как на работе, так и дома. Используйте паузы с пользой Вам пришлось ждать застрявшего в пробке клиента? Или посидеть в очереди к врачу? Не беда, всегда носите с собой планшет, блокнот или книгу. А паузу используйте для чтения, заметок, ответов на рабочие письма. Записывать Не доверяйте своей памяти, потому что удержать в голове абсолютно все невозможно. Совершайте заметки, составляйте планы, списки важных дел, необходимых звонков – в блокноте или смартфоне. Записывайте важные идеи, полезные советы, ссылки, имена и контакты. Это позволит вам сэкономить кучу времени на поиски требуемой информации. Создайте шаблоны Треть рабочего времени в офисном сотруднике идет на переписку. Создайте свои шаблоны на стандартные ответы. Пусть у вас под руками всегда будет шаблон письма с контактами, приветствием и подписью. Это сэкономит время во время переписки. Комбинируйте задачи Если ваши задачи не требуют высокой концентрации, комбинируйте их. Можно включить аудиокнигу или подкаст в транспорте. Прослушать необходимые аудиосообщения можно во время прогулки или пробежки. Читайте внимательно Если есть вероятность того, что в письме, книге, сообщении или тексте информация важна – читайте внимательно, а не по диагонали. Так вы сэкономите время на повторном прочтении и поиске нужной информации. Разгружайте мозг Мозг иногда достигает полной загрузки информации, планами, задачами и идеями. Остановитесь, запишите самое важное, затем второстепенное. Так вы освободите место в своей голове и перестанете отвлекаться на назойливые напоминания. Откажитесь от подписок Проверьте свои подписки в электронной почте, социальных сетях – отпишитесь от всего, что давно стало неактуальным. Это сэкономит время при проверке почты и поиске нужной информации. Можно создать специальную подписку, в которую письма будут поступать раз в неделю. Создайте собственные правила и традиции Неопределенность и неумение принимать решения пожирают Ваше время. Придумайте себе свои установки, правила и традиции. Например, это может быть четкий график покупки продуктов – в среду и субботу, составление меню в неделю. Объединяйте задачи Выделите полчаса-час в день для решения мелких задач: ответы на неважные сообщения, звонки и записи, оплата счетов. Можно выделить в это время раз в неделю или раз в месяц. Это поможет вам не отвлекаться на всякие мелочи в течение рабочего дня или недели. Отвлечение на пару минут затем приводит к потере полчаса, потому что вернуть вовлеченность обратно в работу человек может только через 20-25 минут. Напомним, ранее мы писали о том, какие незаметные привычки воруют вашу энергию и силы каждый день. А также рассказывали о том, какие факторы значительно усложняют вашу жизнь.