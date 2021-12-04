Многодетная мама Катя Осадчая поделилась милым фото с младшим сынишкой Данилой. 38-летняя телеведущая призналась, что малыш очень быстро растет. Трогательный снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. Осадчая в белой майке и с макияжем на лице сделала селфи, держа малыша на руках спиной к камере и мило улыбаясь. Кстати, он уже сам держит головку. "Так быстро растет наш Данилко", – поделилась звездная мама.

Катя Осадчая показала младшего сына (фото: instagram.com/kosadcha) Пользователи сети начали умиляться теплому снимку и отметили, что маленький Даниил похож на маму. Впрочем, некоторые подписчики поругали Катю за то, что она много работает и мало времени проводит с сыном. Так вы с ним мало бываете, вот и вывод. Катюша, надо больше проводить времени с детьми, подпись под фото как от чужой женщины, быстро растут только соседские дети Уже большой, а еще недавно только родился Такое милое и нежное фото… Катя, вы супер Катя, какая же Вы красивая и нежная мамочка Как нежно, Прекрасно, милая мамочка! Катюша, какой он милый! Какой хороший карапузик! Если Иван копия Юра, то Данилко наверняка копия мама!!! Расти здоровым!!! Такие хорошие Какие вы красавчики Головку уже держите! Напомним, ранее Катя Осадчая в наряде за 58 тысяч убила наповал на "Танцах со звездами".