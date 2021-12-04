Еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони заявил, что в октябре – ноябре Россия сократила поставки газа в ЕС на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом из Норвегии и Алжира Евросоюз получает голубое топливо в полном объеме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Паоло Джентилони на конференции "Средиземноморские диалоги". "Поставки газа из России в октябре и ноябре сократились на 25% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", — сказал еврокомиссар. Он добавил, что на сегодняшний день Норвегия и Алжир поставляют газ в Евросоюз в полном объеме. Напомним, оператор ГТС Украины ранее отмечал, что в октябре транзит российского газа в Европу через украинскую территорию сократился почти на 20%. Отметим, что в ноябре глава компании "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон отмечал нежелание "Газпрома" увеличивать поставки в Европу.