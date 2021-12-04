Владимир Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины, он получит солидарный отпор всего мира. Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире итальянского канала Sky TG24. По его словам, Украине нужно летальное оборонное вооружение, а для Кремля — список "адских" санкций, которые будут введены в случае наступления. "Все должны понимать: нам не нужны солдаты НАТО на линии фронта с Россией. Я горжусь тем, что через пять лет моего президентства мы создали одну из самых эффективных и сильных армий на континенте. Мы способны защитить свою землю сами, но нам безусловно нужна оборонное оружие и "адские" санкции против России сегодня, если агрессия будет продолжаться", — подчеркнул Порошенко. В то же время, по его мнению, Украине точно нужна поддержка со стороны ЕС и США на пути реформ, укрепляющих устойчивость страны. "Нам безусловно необходимо единство всего Свободного мира. В этой ситуации нам нужен сильный и единый голос для дипломатического давления на Россию. И в таком случае нет сомнений, что мы добьемся успеха", — считает Порошенко. "Единственный голос Украины и НАТО – тоже абсолютно правильное решение. И увеличение поддержки Украины оборонным оружием – абсолютно правильное решение тоже. Думаю, что внутри Украины, несмотря на то, что как лидер оппозиции мы сейчас имеем определенные внутренние дискуссии с действующим президентом Зеленским, я не сомневаюсь, что нам нужно быть объединенными для защиты наших ценностей, нашей европейской интеграции и суверенитета. Никаких сомнений", — резюмировал Порошенко.