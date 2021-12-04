Увеличение количества госпитализаций среди детей во время четвертой волны инфекций COVID-19 в Южной Африке, вызванной вариантом "Омикрона", должно вызвать бдительность, но не панику. Болезнь у детей протекает в лёгкой форме, заявил представитель здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. Большое количество детей, поступивших из COVID-19 в прошлом месяце в Цване, столичном районе, включающем столицу Преторию, вызвало опасение, что штамм "Омикрон" может представлять больший риск для маленьких детей, чем другие варианты коронавируса. Ученые еще не подтвердили какую-либо связь и предупредили, что могут иметь место другие факторы. Нцакиси Малулеке, специалист по здравоохранению в провинции Гаутенг, которая включает Цван и крупнейший город Йоханнесбург, сказал, что из 1511 COVID-инфицированных пациентов в больницах провинции 113 были моложе 9 лет, что больше, чем во время предыдущих волн. "Нас утешают сообщения врачей о том, что у детей болезнь легкая", – сказала она, добавив, что представители здравоохранения и ученые изучают причины увеличения госпитализаций в более молодом возрасте и надеются внести больше ясности в следующие две недели. Поскольку лишь небольшой процент положительных тестов на COVID-19 в Южной Африке отправляется на геномное секвенирование, официальные лица пока не знают, какими вариантами были дети, госпитализированные в больницу. Напомнив, штамм коронавируса "Омикрон", вызывающий COVID-19, вероятно, приобрел по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от простуды вируса. По данным исследователей, простудный вирус находится в тех же инфицированных клеточках.