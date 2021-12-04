Глава совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс стала кандидатом от партии "Республиканцев" на выборах президента Франции. Она получила поддержку более чем на 60% по итогам второго тура внутрипартийного голосования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Конгресса партии "Республиканцев". Итоги голосования объявил глава "республиканцев" Кристиан Жакоб. По его словам, во втором туре Пекресс получила поддержку около 61% однопартийцев. Ее соперником был депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Эрик Сетти. За него проголосовало 39% участников Конгресса. "Впервые в своей истории у нашей партии появится женщина-кандидат на президентских выборах", – сказала после голосования Пекресс. Она также заявила, что правые республиканцы вернулись и пообещали восстановить французскую гордость и защитить граждан Франции. Напомним, ранее свою кандидатуру на выборах президента Франции выдвинул активный поклонник российского лидера Владимира Путина Эрик Земмур. Отметим, что очередные выборы президента Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Основным претендентом на этот пост считается действующий глава государства Эммануэль Макрон. За него готово проголосовать около 25% избирателей.