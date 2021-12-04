Относительно спокойная реакция официального Киева на угрозу полномасштабного российского вторжения была вызвана тем, что агрессия Кремля длится уже восемь лет. Тем не менее, в Украине согласны с озабоченностью Запада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Министра обороны Алексея Резникова в Atlantic Council. "Будущее Европы будет решаться в Украине". Как отметил Резников, его назначение министром обороны Украины в начале ноября совпало с волной растущей международной озабоченности по поводу последнего наращивания российской военной мощи вдоль украинской границы. "Такая концентрация войск и бронетехники отвечает подготовке к крупномасштабному вторжению в Украину в ближайшие месяцы", — сообщил он. По его словам, когда международное сообщество начало бить тревогу в связи с угрожающей военной активностью России, было отмечено, что Украина, похоже, реагировала гораздо спокойнее, чем многие в столицах США или европейских стран. "Это было абсолютно точное наблюдение", – написал министр. Вместе с тем реакция Украины не указывает на разногласия по поводу характера опасности, исходящей от российских войск вблизи границы. "Напротив, мы полностью согласны с нашими западными партнерами", — отметил он и добавил, что у него была возможность подтвердить это на личных встречах с коллегами, включая Государственного секретаря Великобритании Бена Уоллеса и министра обороны США Ллойда Остина. "Сравнительно спокойный ответ Украины на эту последнюю угрозу со стороны России отражает долгосрочный характер продолжающегося конфликта между нашими двумя странами. Прошло почти восемь лет с тех пор, как Россия впервые напала на Украину. С тех пор российская агрессия не прекратилась и стала частью повседневной жизни", — констатировал министр. . По его словам, в Украине стали безразличными к непрерывному потоку кремлевской дезинформации и привыкли к попыткам российского руководства отрицать право Украины на существование. "Чтобы нас шокировать, нужно нечто большее, чем очередное наращивание российской военной мощи", — добавил он. Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис и приведет к появлению 3-5 млн беженцев.