Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ прокомментировал сообщение западных СМИ о планах вторжения в Украину. Мария Захарова обвинила США в переводе ответственности за эскалацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ". "Российские вооруженные силы на российской территории – законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе (от маневров в Черном море до поставок вооружений на Украину), американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США", — сказала она. По ее словам, "Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с переводом ответственности на Россию. Ее основу составляют провокационные действия вблизи российских границ, сопровождаемые обвинительной риторикой в адрес Москвы". "В принципе, ничего нового – классическая западная тактика. Поражает только масштаб наглости и лжи", – добавила Захарова. Напомним, The Washington Post сообщило о том, что американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих. В то же время, немецкое издание Bild сообщило, что по данным западных разведок, нападение планируется в три этапа в начале 2022 года с целью захвата до двух третей территории Украины, включая Киев. Издание обнародовало карту возможного вторжения.