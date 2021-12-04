Кандидат на пост канцлера Германии, лидер Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц намерен возглавлять правительство более одного срока. Он отметил, что коалиция "светофора" планирует работать вместе, в "дружеских отношениях". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FAZ. Как отмечает издание, на съезде партии СДПГ будущий канцлер Олаф Шольц подтвердил свою цель оставаться в правительстве более четырех лет. Политик также заявил, что новая коалиция в составе возглавляемой им политсилы, "зеленых" и либеральной Свободной демократической партии планирует работать вместе, "чтобы дружески сотрудничать и быть вновь избранной" на новый срок. "В Германии может произойти прорыв (при коалиционном правительстве – ред.)", — подчеркнул Шольц. Он также добавил, что новое правительство пришло к власти в решающий момент и попытается добиться прогресса в решении существующих проблем. Напомним, голосование в Бундестаге (парламент Германии) по избранию нового канцлера запланировано на 8 декабря. Ожидается, что Ангелу Меркель в этой должности сменит Олаф Шольц. Как сообщало РБК-Украина, согласно коалиционному соглашению новым канцлером Германии станет лидер Олаф Шольц.