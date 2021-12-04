Погода в Украине в первые выходные зимы будут холодной и влажной. Часть областей покроет дождем с мокрым снегом. Также синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха. Какая погода ожидается в Украине в выходные, рассказали синоптик Наталья Диденко и в Украинском гидрометцентре. По прогнозу Диденко, мокрый снег и дождь ожидаются 4 декабря в восточных областях и на юге (кроме Одесской области). Антициклон освободит в субботу от фронтальных осадков большую часть страны. Однако ожидается повышение атмосферного давления и сильная влажность. Синоптик предупредила, что воздух будет насыщен влагой и от этого может тяжело дышать. "В воскресенье осадки ожидаются практически везде, но периодические, небольшие", – предупредила Диденко. Она отметила, что температура воздуха будет низкой, местами ночью -7 градусов. Днем будет холодно, от -2 до +4 градусов. Чуть теплее только на юге и востоке, от +3 до +8 градусов. В Киеве 4 декабря ожидается прояснение, а 5 декабря будет пасмурно, облачно, возможен мокрый снег или дождь. "В ночные часы в столице будет до -5 градусов, в дневные часы около нуля", — сообщила синоптик. По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу ночью будет очень холодно на западе страны. Температура опустится до -9-12 градусов. На севере и центре от -4 до -7 градусов. На востоке и южных областях ночью ожидается от 0 до +4 градусов. Днем 4 декабря на западе ожидается от -2 до +2 градусов, в центре и на севере 0+2, на Востоке и юге от +2 до +5 градусов, местами до +6+8 градусов. Осадки в субботу пройдут на Востоке и во всех южных областях. По всей Украине ожидается усиление ветра.

Карта погоды на субботу, 4 декабря В воскресенье снег и мокрый снег ожидаются только в западной части страны, в других областях будет сухо. На западе ночью от -2 до -5 градусов, в центре, на севере и восточных областях от -2 до -6 градусов. Похолодает ночью и на юге, до -3 градусов. Днем на западе и севере от -1 до +2 градусов, в центре и к востоку от 0 до +2 градусов, в южной части днем прогреется до +3 +6 градусов, в Одессе до +9 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 5 декабря С понедельника синоптики обещают небольшое потепление почти во всех регионах страны. Однако ожидаются сильные снегопады, пойдет мокрый снег и снег с дождем. Напомним, ранее мы сообщали о том, что Карпаты засыпали снежными заносами. А также мы рассказывали, что синоптики дали прогноз погоды на декабрь.