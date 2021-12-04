Два новых патрульных катера типа "Айленд" – "Сумы" и "Фастов" – включат в состав Военно-Морских сил Украины. Церемония состоится 6 декабря в Одессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую". По его данным, катера "Сумы" и "Фастов" пришвартовались к 18 у причала Морвокзала Одессы. Источники издания сообщили, что они будут приниматься в состав ВМС Украины вечером 6 декабря. В пресс-службе ВМС сообщили, что 6 декабря в Одессе пройдут мероприятия, посвященные 30-летию создания Вооруженных сил Украины. "6 декабря с 10:00 до 16:00 на территории причалов морского вокзала города Одессы состоится выставка катеров, образцов военной техники и вооружения украинских ВМС и других видов ВСУ", — говорится в сообщении. Отмечается, что жители и гости Одессы смогут увидеть водолазное снаряжение, автомобильную технику, Артиллерийское вооружение, систему реактивного залпового огня и противокорабельный комплекс "Нептун". Кроме того, катера ВМС будут открыты для посещения. Напомним, два новых патрульных катера типа "Айленд" прибыли в Украину из США 23 ноября. Они получили названия "Сумы" и "Фастов".