В Украине автомобилистам рассказали, без чего не желательно ездить зимой на машине. В частности, специалисты отметили, что зимой езда по дорогам бывает непредсказуемой. Об этом рассказали в Auto.Bigmir.net. Да, опытные водители знают, какой стандартный набор должен быть всегда в машине. А новичкам нужно тщательно укомплектовать свой автомобиль. Зимняя резина На дорогах Украины выпали первые зимние осадки и температура падает. Поэтому водителям нужно позаботиться об обуви для своего автомобиля. Резина должна быть по сезону. Можно использовать и всесезонную, но нужно помнить, что она не очень подходит для езды по снежным дорогам за городом. Аккумулятор Многие аккумуляторы могут не выдержать зимних перепадов температуры. Если вы не уверены в работе аккумулятора, и раньше уже были проблемы, то стоит провести диагностику батареи. Новые дворники Если вы уже почувствовали, что старые дворники начали скрипеть или покидать полосы во время дождя, их нужно заменить. Также можно обойтись заменой резинки, если ваша модель авто такое допускает. Отметим, что новые стоят не дорого, поэтому лучше их закупить. Щетка со скребком Снег из автомобиля нужно когда он еще мягкий. Если снег на машине вас застал врасплох и к утру он стал уже жестким, то в таком случае поможет специальная щетка со скребком. В частности, снег нужно убирать со всего автомобиля, а не только из лобового стекла. Лопата Маленькая лопасть должна быть в багажнике автомобиля не только зимой. Она поможет справиться в снегопады. Ранее мы сообщали, что у украинца по долгам по коммуналке отобрали машину. Раньше мы сообщали, как теперь решить проблему с "евробляхой" и не платить гигантский штраф.