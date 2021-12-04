Жители индонезийского острова Ява спасаются бегством от огромного пепла шлейфа. Действующий вулкан извергается вторично через несколько месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. Вулканический пепел с горы Семер закрыл солнце в двух местных районах. По словам официальных лиц, пострадавших пока нет и эвакуация продолжается.

16.50BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Lumajang teleh menuju lokasi untuk melakukan assesment dan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru. Silahkan mention jika ada yang [email protected]_BNPB pic.twitter.com/DYj8qIW23u — jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021 На кадрах в социальных сетях видно, как жители убегают, когда за ними поднимается гигантское облако пепла.

[email protected]/QTKUyhHIGE — jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021 Тем временем контролирующий орган предупредил авиакомпанию о столпе пепла, который поднимается на высоту 15 км. Вулкан, возвышающийся на 3676 м над уровнем моря, ранее извергался в январе. Гора Семера входит в число почти 130 действующих вулканов Индонезии. Напомним, в ноябре у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6 баллов по шкале Рихтера.