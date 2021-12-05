39-летняя Ирина Мерлени – первая женщина, получившая золото в мужском виде спорта – свободной борьбе на Олимпиаде-2004, удивила украинцев невероятно чувственным танцем на шесте (pole dance). Свои способности девушка пришла демонстрировать на шоу "У Украины есть талант". Ира говорит, что с детства мечтала побеждать, потому что ее кумирами были Джеки Чан и Брюс Ли. Папа стал личным тренером девочки, закаляя ее с четырех лет. А в 2004-м весь мир облетели кадры, на которых маленькая, но крепкая 22-летняя девочка эмоционально бросается в объятия тренера, свергая его на татами после объявления о победе. Тогда Ира плакала, когда стояла на пьедестале под Гимном Украины. Сейчас спортсменка говорит, что ей себя жалко, глядя на ее выступления. Она упоминает травмы и давление, мужской вид спорта, в котором нужно соответствовать.

Фото: Ирина Мерлени на шоу у Украины талант 2021 До 2012 года Ира бросала спорт, снова начинала, в результате пошла работать в администрацию города Хмельницкий по делам молодежи и спорта и налаживать семейную жизнь. Вышла замуж, родила сыновей Адама и Артура, сейчас им 10 и 15 лет. Пока вела жизнь чиновника, увлеклась сначала зумбой, а затем пилоном. Теперь спортсменка пришла показывать свое умение на всю страну – и у нее получилось! Притула прятал слезы, Мишина и Кот восхищались. Конечно же она получила три заветных "Да" после своего чувственного номера на шесте под песню Стинга "Shape Of My Heart". Это важно знать: Ирина Мерлени – олимпийская чемпионка (Афины, 2004), бронзовый призер Олимпиады (Пекин, 2008); чемпион мира (2000, 2001, 2003), чемпион Европы (2004, 2005). 21 сентября 2013 вошла в зал славы Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA). Отметим, что шоу "Украина имеет талант" стартовало после четырехлетнего перерыва десятым сезоном. В эфир уже вышел седьмой выпуск, где самые одаренные украинцы показывали свое мастерство перед судьями Сергеем Притулой, Ксенией Мишиной и Евгением Котом. Выходит шоу по субботам в вечернем эфире на канале СТБ. Ранее в шоу принял участие чемпион по армреслингу-таксист из Запорожья. Он опозорился спевшему Кругу, но все ахнули, когда он спел Бочелли.