Производители автомобилей, конструкторы и дизайнеры в погоне за созданием интересных и концептуальных моделей порой удивляют и поражают. В некоторых моделях машин есть удивительные опции, которые совершенно непрактичны. Какие опции в автомобилях могут удивить любого человека, рассказали в издании 2drive. Автомобиль-палатка В 1973 году компания Chevrolet выпустила автомобиль с забавной опцией – палаткой для кемпинга. В модели Vega можно было открыть заднюю дверь и навесить тент. Если сложить сиденья и убрать все из багажника, то в такой палатке можно спокойно ночевать на природе. Идея, кстати, прижилась, и ее стали использовать в других более современных автомобилях с лучшей функциональностью.

Автомобиль с палаткой Голосовой помощник Впервые голосовой помощник появился на автомобиле Datsun 280ZX. Приятный женский голос информировал владельца о непристегнутом ремне безопасности, почти пустом баке, включенных фарах и других вещах. Это новшество тоже прижилось, но модернизация его свела с обычным звуковым сообщением. Современные машины начинают пикать, если вы забыли пристегнуть ремень.

Автомобиль с голосовой помощницей Коробка передач на руле Отдельное подразделение концерна Ford попыталось модернизировать коробку передач и разместить ее на руле. Разработчики Edsel вынесли селектор передач в центр руля – систему назвали Teletouch. Сначала предполагалось, что это облегчит жизнь водителям. Но, к сожалению, этого не произошло. Водителям приходилось тянуться сейчас к центру рулевого колеса, а пробы надавить на клаксон приводили к неизменной поломке рулевой колонки. Привод находился в самом низу авто и постоянно ломался от грязи и воды.

Авто с коробкой передач на руле Проигрыватель пластинок Компания Chrysler в 1950-х годах создала интересный и совершенно бесполезный агрегат-проигрыватель пластинок. Был разработан специальный повод, компенсировавший движение авто. Но вся система оказалась очень чувствительной и сложной. Агрегат часто ломался и ремонтировать его приходилось только по гарантии. Пластинки водителям приходилось заказывать отдельно, поскольку они отличались от обычного формата и это влекло дополнительные расходы. От новшества довольно быстро отказались.

Авто с проигрывателем пластинок Автомобильная пепельница с самоочисткой В 1950-1960 годах пепельницы в машинах были важным функционалом, потому что курили практически все. Компания Chevrolet решила упростить жизнь водителям и сделать эту пепельницу самоочищающейся с помощью вакуумной системы Bel Air. Однако сильно жизнь автовладельцам это не облегчило. Окурки и пепел накапливались прямо в другом месте и раз в неделю их все равно приходилось выбрасывать. От этой системы быстро отказались.

Авто с навороченной пепельницей Опенометр Опенометр стал победителем среди самых ненужных опций в автомобиле. Этот прибор установлен в автомобилях MINI кабриолет и показывает количество часов, проводимое машиной с убранной крышей. Данные дублируются на табло под тахометром, где дополнительно указывается, сколько км автомобиль проехал без крова. Практическое применение этих данных неизвестно.

Авто с опенометром Автомобиль для собаки Создатели кроссовера Honda Element попытались спасти рейтинг автомобиля созданием опции для собаководов. Туда вошел крепкий чехол для задних сидений с защитой от когтей, стилизованные напольные коврики и современная будка в багажнике. Стоимость этой опции и нежелание водителей расставаться с пространством в багажнике привели к тому, что маркетинговый ход не сработал.

Авто с домом для собак Напомним, ранее мы писали о том, какой автомобиль можно купить в Украине за 1500 долларов. А также рассказывали о том, когда водителю нужно срочно проверить работу аккумулятора.