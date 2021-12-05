Эксперты говорят, что некоторые позы во время секса более эффективны, если вы мечтаете забеременеть и активно работаете над этим вопросом. Конечно же, кроме положения тел во время оргазма требуется еще и правильное время, но две позиции показали более высокую вероятность зачать ребенка. Об этом пишет Healthline. Какие позиции лучше? Согласно некоторым исследованиям, некоторые позы могут повышать вероятность, что сперматозоиды доберутся до яйцеклетки и произойдет оплодотворение. Это "миссионерская" (муж сверху) и "догги-стайл" (муж сзади). Считается, что такие позы обеспечивают более глубокое проникновение – приближая сперму к шейке матки. Когда лучше работать над зачатием? Лучшее время для беременности – это "фертильное окно", которое включает пять дней до овуляции и день овуляции. Самая высокая вероятность при этом – за два дня до овуляции и в день овуляции. Во время овуляции яичник испускает зрелую яйцеклетку и "яйцо" продвигается по фаллопиевой трубе к матке. На этом пути сперма встречается с яйцеклеткой и оплодотворяет ее. Сперматозоиды могут жить около пяти дней. Таким образом, в эти дни нужно заниматься любовью почаще, тогда ваши шансы на успех растут. Как узнать, что у вас овуляция? Один из способов – подсчитать дни своего цикла. Каждый цикл начинается в первый день менструации и оканчивается за день до начала следующей менструации. Найдите середину своего цикла. Если у вас 28-дневный цикл, овуляция обычно наступает примерно на 14-й день. Но не у всех женщин происходит овуляция внутри цикла. Если вы пытаетесь зачать ребенка в середине цикла, но у вас не выходит, может быть, овуляция у вас наступает раньше или позже. Определить овуляцию помогут специальные тесты, которые полно в аптеках, а также измерение базальной температуры, прежде чем встать утром (в дни овуляции она выше). Кроме того во время овуляции изменяются выделения из влагалища: слизь становится прозрачной и густой – примерно по консистенции яичного белка. Поможет ли женщине оргазм? Конечно же без мужского оргазма забеременеть не получится, а женщине получать разрядку для зачатия необязательно, но желательно. Ведь сокращение шейки матки во время дамского оргазма посодействуют сперме продвинуться к месту дислокации. Раньше психолог рассказала, почему на самом деле изменяют мужчины.