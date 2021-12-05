Ресторатор Евгений Клопотенко решил приготовить курицу в духовке, усадив ее на пивную банку. При таком способе мясо получится сочным, а корочка при этом будет хрустящей. Как это сделать кулинар рассказал на своем сайте. "Пока курица жарится снаружи, внутри она насыщается парами пива, в результате этого мясо и получается таким сочным и мягким", – говорит Клопотенко. Кулинар советует обойтись минимумом специй – солью, перцем, приправой для курицы, а также уверяет, что алкоголь из пива улетучивается во время приготовления, оставляя только нежный вкус и элегантный аромат.

Фото: Вот так будет смотреться наша идеальная курочка Ингредиенты: Курица – 1 шт. Темное пиво – банка 500 мл Приправа для курицы – 2 ст. л. Подсолнечное масло – 2 ст. л. Соль и перец по вкусу Пошаговое приготовление курицы Подготовьте ингредиенты и поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. Натрите курицу солью перцем, приправой для курицы внутри и снаружи. Смажьте тушку со всех сторон подсолнечным маслом с помощью кисточки. Масло сделает кожу хрустящей и золотистой. Если на пивной банке есть бумажная этикетка, ее нужно обязательно снять и обязательно отмыть это место от клея. Даже если этикетки нет, банку все равно нужно тщательно вымыть. Откройте банку с пивом и отлейте примерно четверть, чтобы не выделялось много пены во время запекания и пиво не бушевало в банке. Осторожно насадите натертую специями курицу на банке с пивом. Застелите противень пергаментом и поставьте в центр курицу на банке, аккуратно придерживая, чтобы банка не упала. Поставьте курицу на нижний уровень разогретой духовки. Время запекания зависит от размера курицы: если это тушка до 1 кг, то 45-50 минут, если больше, то длиннее. Чтобы проверить готовность мяса, проткните тушку и посмотрите, не выделяется ли сукровица. Если выделяется прозрачный сок, мясо готово. Дайте курильщикам немного "отдохнуть", а затем нарезайте и подавайте к столу. Ранее Евгений Клопотенко развенчал популярные мифы о еде, рассказав, что огурцы можно есть с молоком, а гречку варить не нужно. Также мы писали, что легендарный повар Джейми Оливер раскрыл секрет идеального жареного картофеля.