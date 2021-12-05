С начала 5 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения перемирия. Позиции украинских военных уже второй день не подпадают под обстрелы со стороны оккупантов. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу штаба ООС. "С начала суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", — заявили в штабе. Напомним, минувшие сутки на Донбассе прошли без нарушений режима прекращения огня. Ситуация оставалась спокойной и сегодня утром. А днем раньше кафиры 6 раз нарушали "тишину". В результате одного из обстрелов пострадал украинский военный. На днях наблюдатели ОБСЕ заметили десятки единиц боевой техники оккупационных войск на Донбассе.