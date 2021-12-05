Алексей Суровцев, актер и чемпион Украины по стриптизу, также участвовавший в "Танцах со звездами 2021", расстался со своей девушкой. Об этом он заявил в Instagram. "Спасибо тебе за все. За то, что заботилась, любила. За то, что сходили с ума вместе. Но мы так и не научились смотреть в одном направлении, а смотрели друг на друга. Не научились понимать и поддерживать…" — написал Алексей. Он также попросил не задавать ему глупых вопросов и пожелал своей бывшей девушке счастья. "Экстремальные американские горки закончились, потому что один из нас не смог этого выдержать и захотел взойти", — добавил Суровцев.

Алексей Суровцев с девушкой (instagram.com/surovtsev.alexei) Напомним, что Алексей Суровцев на паркете "Танцев со звездами" выступал с Марией Колосовой. Пара покинула проект после 4 прямого эфира. Пользователи сети прокомментировали разрыв отношений Алексея и его девушки. Друзья, это не просто для обоих. Всегда сложно. Всегда есть что вспомнить. Этот этап сменится чем-нибудь другим, не менее интересным. Удачи во всем!!! Обнимаю! Очень жалко; Очень-очень сочувствую и желаю каждому из вас обрести сердечное счастье! Друзья, каждый из вас обретет свое счастье и все обязательно будет хорошо! Желаю каждому из вас всего наилучшего! Алексей, а за вами и вашими киношными работами буду продолжать наблюдать! Очень жалко. Вы шикарная пара. Удачи вам в жизни. Напомним, победитель "Танцев со звездами 2020" Макс Леонов признался, что изменял жене с партнершей. Ранее Даша Астафьева высказалась об измене и раскрыла детали о жизни с прежним.