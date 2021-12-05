"Холостячка 2" Злата Огневич в финале проекта предпочла предпринимателя Андрея Задворного. Такой выбор удивил многих зрителей, а некоторые не стали молчать и бурно отреагировали на новоиспеченную пару. Потоки критики обрушились как на певицу, так и ее избранника. Злата на странице в Instagram решила дать отпор хейтерам и обратилась к ним под эффектным соблазнительным фото. "Уникальный проект "Холостячка", который, кроме романтической истории, человеческих отношений, еще и оголяет самые сокровенные двери в душе общества. В свою очередь, я не буду переходить на образы в Вашу сторону, так как это совсем ничего не даст", — заверила певица.

Злата Огневич показала мечтательное фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich) Артистка не понимает, почему посторонние люди так самоуверенно обращаются к ней и оставляют отрицательные комментарии под ее публикациями. "Например, у меня нет привычки писать гадости незнакомым людям – зачем? Я люблю свою энергию направлять в другую сторону. А вам спасибо, что нашли для меня время, завелись, как нужно и выпустили ракету гадостей в комментариях. Только вот, у настоящих ракет, вверх и до света — другое топливо", — резюмировала она. "Златик, как женщина, я тебя понимаю и поддерживаю. Я знаю, что когда влюбляешься, смотришь на мир и на мужчину особым взглядом. И плевать на мысль окружающих. Это твоя жизнь! Живые ее смело, легко и в любви", — отчаяла. плененные для Огневич руководитель "Холостячки" Татьяна Безчастная.

Скриншот (instagram.com/beschastna_tania) Победитель "Холостячки 2" Андрей Задворный также не обошел стороной тему хейта. Ведь мужчине хорошо досталось от зрителей проекта, которые до последнего были уверены, что Злата выберет 38-летнего бизнесмена Дмитрия Шевченко. Андрей отметил, что за три месяца успел сродниться со своими подписчиками и делился с ними своими переживаниями, мыслями, чувствами, сокровенным, открыв дверь в свою жизнь. Он часто отвечает на сообщения и ведет диалоги с комментаторами.

Андрей обратился к подписчикам после финала "Холостячки 2" (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii) "Поверьте, то что вы делаете — это нереально ценно для меня, вы даже не представляете на сколько, вот сейчас я пишу и у меня возвращаются слезы. Отдельное большое спасибо тем, кто испытывает разочарование или негатив, но не пишет гадости. Вы сильны, и, правда, очень классные. Есть те, кто вошел в мой дом, не сняв грязную обувь, заглянул в мою душу и перед уходом решил туда плюнуть. Вам хочу сказать – комментарии повышают вовлеченность», – отметил мужчина. Напомним, что неожиданно вернувшийся в финале участник "Холостячки 2" Роман Свечкоренко рассказал правду о своем участии в проекте.