В селе Жуляны, которое находится в Киеве, показали ужасающее состояние дорог. Здесь у жилых домов везде огромные ямы, в которые набивается много воды и слякоти. Ответные фотографии с улицы Шевченко опубликовал Андрей Орленко на своей странице в Facebook. "В Киеве существует свой Бермудский треугольник — место, где остановилось время… Фотографиями очень сложно передать какой здесь трешек на дорогах, дальше вглубь все то же самое и даже хуже", — написал Орленко.

Дороги в селе Жуляны (фото: facebook.com/andrii.orlenko) Он также отметил, что, наверное, многие здесь, кто здесь сам ездил, чтобы объехать пробки на кольцевой дороге.

Дороги в селе Жуляны (фото: facebook.com/andrii.orlenko) "Местные долгожители видели и нюхали свежий асфальт еще во времена "совка", и все те блага цивилизации пришли сюда, когда строился Жулянский путепровод… Что Жулянский путепровод, что дорога вдоль улицы Новая — все это объекты незавершенного строительства… — добавил Андрей.

Дороги в селе Жуляны (фото: facebook.com/andrii.orlenko) Пользователи сети прокомментировали его пост. Такой низкой машиной, как эта BMW, там ехать очень небезопасно. Лучшее внедорожник; И на джипе сложно ехать, глубокие ямы и их много. Однажды с товарищем там ехали. Напомним, водителям рассказали, без чего нельзя ездить зимой на автомобиле. Эксперты назвали 5 самых необходимых вещей. Мы также писали о том, как теперь решить проблему с "евробляхой" и не платить гигантский штраф.