Министерство обороны США подтверждает готовность помочь Украине защититься при вторжении Российской Федерации. Вашингтон поддерживает Киев в защите суверенных территорий Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ft.com. В частности, глава Пентагон Ллойд Остин на форуме в Калифорнии напомнил, что Россия вторглась в Украину еще в 2014 году. И сегодня Вашингтон остается благосклонным помощи Украине в защите ее суверенной территории. По словам Остина, США уже поставляли Украине летальное оружие и ищут способы предоставления дополнительной помощи. А будущие контакты президентов США и России он охарактеризовал как возможность для дипломатии и лидерства. "Мы намерены продолжить сотрудничество с нашими союзниками и партнерами в регионе. И мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свою суверенную территорию", — добавил Остин. Напомним, накануне немецкий Bild показал российские сценарии вторжения в Украину в три этапа. В Москве заявили, что за нагнетанием напряженности якобы стоит именно Запад.