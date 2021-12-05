Растут ангиомы и родинки? В чем может быть причина и что этим делать? Давайте разберем. Диетолог и практикующий терапевт Тина Фиалкова на странице в Instagram рассказала о механизме образования родинок на теле и рассказала, как можно повлиять на этот процесс. Есть сведения, что определенное количество родинок, которые должны проявиться в течение жизни, запрограммированы генетикой. Но, как и во всех остальных случаях, для проявления генетической предрасположенности немаловажную роль играют триггерные факторы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Наш рацион оказывает большое влияние на гормональный фон, в том числе на уровень инсулина. А инсулин повышает белок группы ИФР (инсулиноподобный фактор роста), называется он – соматомедин или ИФР-1. Чем выше в организме уровень ИФР-1, тем активнее проявляется нездоровый рост: родинок, ангиом, кист, полипов. Если ваш инсулин в анализах выше 7 мк Ед/мл, то знайте, что соматомедин уже работает над ростом чего-либо из вышеперечисленного.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Уровень инсулина регулируем: коррекцией рациона (убирая перекус и сокращаясь количество быстрых углеводов, молочных продуктов). регулярной физической активностью. полноценным сном. Во время сна выделяется гормон роста, благодаря которому снижается уровень ИФР-1. Кроме ИФР-1, в росте гемангиом/ангиом также играет большую роль синдром доминирования эстрогенов. Напомним, что ранее нутрициолог Светлана Никитчук назвала уловки, помогающие ускорить метаболизм.