Под Киевом сотрудник полиции устроили смертельную аварию, в результате которой погибли два человека. Он уже задержан. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook полиции Киевской области. Сообщается, что вчера вечером около 23:00 32-летний полицейский на своем Volkswagen Passat в районе Новых Петровцев врезался в автомобиль ЗАЗ-Таврия. "В результате аварии 23-летний пассажир, находившийся в салоне "ЗАЗ-Таврия", погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка госпитализированы. Впоследствии от полученных травм потерпевшая скончалась", — говорится в сообщении. Полицейский был доставлен в медицинское учреждение для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения, на данный момент оно задержано. Напомним, ранее пьяный полицейский в Белой Церкви устроил смертельную аварию, в которой погиб 19-летний парень.