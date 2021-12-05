Индийские военные расстреляли группу шахтеров, приняв их за боевиков. Инцидент произошел в штате Нагаленд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Сообщается, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 14 гражданских и один сотрудник службы безопасности. Как заявили представители правительства Индии, подразделение Assam Rifles открыло беспорядочный огонь по грузовику, в котором ехали около 30 шахтеров. Премьер-министр Нагаленда Нейфиу Рио заявил, что это стало возможным из-за "провала разведки" и событие будет расследовано. Инцидент произошел в деревне на границе с Мьянмой во время операции по подавлению повстанцев. "Военнослужащие получили данные разведки о некотором движении боевиков в этом районе, и, увидев грузовик, они приняли шахтеров за повстанцев и открыли огонь, убив шестерых рабочих", — рассказал Reuters высокопоставленный полицейский на условиях анонимности. После этого сотни местных жителей оцепили лагерь Assam Rifles и вступили в бой с солдатами. В общей сложности погибли 14 гражданских и один военный. Отменим, в индийском штате Нагаленд уже несколько десятилетий идет конфликт между этническими ногами и правительствами Индии и Мьянмы. Местный "Националь-социалистический совет Нагаленда" выступает за независимость региона.