Дмитрий Политов – один из самых известных пилонистов – танцовщиков на шести, уже десять лет доказывает, что pole dance – это не только об эротике, не только «для девочек», это – искусство и тяжелый ежедневный труд. Свои сверхспособности 31-летний мастер пришел демонстрировать на шоу "Украина имеет талант". Дима – судья и тренер. Он организовал свой тренировочный лагерь с пилоном в горах, сделанный в стиле шаолинского монастыря, где учит людей со всего мира. Парень мечтает о том, чтобы пилон стал олимпийским видом спорта и активно способствует этому. На шоу он пришел сломать стереотипы и показать, что танец на пилоне может быть не только лирическим или сексуальным, но может нести абсолютно любую энергию. Политов выполнил пол-дэнс с элементами крампа, от которого судьи были в восторге. "Я никогда в жизни не видела такого выступления!" — сказала Ксения Мишина.

Фото: Дмитрий Политов на шоу "Украина имеет талант" Это интересно знать Дима – победитель разного рода чемпионатов, а в 2015 году стал чемпионом мира на соревнованиях в Пекине. В pole dance пришел из брейк-данса и ярко отражающегося на его танцевальном стиле паркура. Интересно, что отец Дмитрия покинул семью и ушел в монастырь. Уже в более осознанном возрасте Дима тоже хотел стать монахом. Он ездил по монастырям, посещал священные места. Увлечение спортом было сильнее, поэтому он решил соединить эти две философии, но по-своему. Отметим, что шоу "Украина имеет талант" можно посмотреть на канале СТБ в субботнем вечернем эфире. Это десятый сезон, восстановившийся после четырехлетнего перерыва. В этот раз номера более масштабны и продуманы. На сцену выходят настоящие и уже признанные миром знаменитости, способности которых оценивают Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. Ранее на шоу показывать свои таланты пришел пилонист из Харькова Дмитрий Федотов, показавший невероятные трюки в образе Шерлока Холмса. Также на шесте станцевала олимпийская чемпионка, 39-летняя Ирина Мерлени, вызвав восторг и слезы.