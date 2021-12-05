На Прикарпатье живет женщина, к которой обращаются люди из разных уголков Украины и других стран для лечения тяжелых заболеваний, когда медицина уже не справляется. Анна Рымарук из села Дора под Яремче с итальянским дипломом медика стала известна благодаря своей практике лечения рака, псориаза, эпилепсии, паралича и не только с помощью рук. Как это происходит и откуда взялась такая способность, украинская целительница рассказала в интервью каналу "Гуцулендия". Как пришел дар По словам Анны, в детстве при сборе ягод она попала в сильную грозу в лесу, и ее ударила молния. Тогда, будучи 12-летним ребенком, она потеряла сознание, и пролежала на камне всю ночь, пока девочку разыскивали близкие. Придя в себя только к утру, она вернулась домой, начала заикаться "и я уже чувствовала, что что-то такое во мне уже есть". Женщина убеждена, что после того грома и попадания молнии она и получила дар "выжигать" болезни своими руками, от которых исходят сильные биотоки, и в моменты лечения знахарка "отнимает недуг на себя", однако делится собственной энергией с пациентами во время сеансов. Также Рымарук рассказала, что стала практически нечувствительна к горячим предметам, не обжигается, зато курит массу электронных приборов и девайсов, которые берет в руки, а еще притягивает грозы. Анна отметила, что о владении даром исцеления руками узнала она только в 38 лет. Тогда 9 мая ей во снах явился Иисус Христос и святые, когда она сливала воском. Приснилось, что Сын Божий сказал ей: "Ты должна это делать, тебе дано это Богом, ты ударена громом. Ты лечишь все раки, опухоли руками. Ты этого не знаешь". Также женщину призвали ехать к сыну, попавшему в серьезное бедствие в Италии, где он тогда работал. Практика "обжигания" болезни Женщина заказала визу, и через 3 месяца была уже в Милане – где ее Юрий находился в больнице в состоянии комы с пробитым черепом (врачи наложили 13 швов). Когда сын пришел в сознание и парню стало лучше, вместе они нашли жилье в итальянском городе, и там Рымарук начала лечить людей. Сначала украинка исцелила соседку от рака груди, потом ей предложили попытаться помочь дочери работодателя знакомой, которая не могла ходить 7 лет — у ребенка была травма позвоночника и перебитый нерв, поврежден спинной мозг… и Анна тоже с этим справилась.

Мольфарка Анна Рымарук рассказала о своей практике лечения рака (фото: скриншот) После женщину позвали в одну зажиточную семью домработницей, где у пожилой матери хозяина дома была болезнь Альцгеймера и он годами не вставала с постели. Рымарук помогла и бабушке, задействовав также свое умение изливать воск. Ошеломленный итальянец расспрашивал Анну, как ей это удалось, а после объяснений предложил пройти обучение в медицинской академии, руководителем которой он был. Украинка осталась работать в Италии еще на время, выучила там язык и затем получила местный диплом медика. Как лечит карпатская мольфарка Сейчас она вернулась в Украину домой, где к женщине стали обращаться люди за лечением от различных болезней, даже самых сложных. Рымарук рассказывает, что может исцелять от любого рака, клетки которого "выжигаются" руками на сеансах, но не берется в тех случаях, если пациент проходил химиотерапию. Анну называют и мольфаркой, и знахаркой, и целительницей, а о самой себе она говорит как об очень верующем человеке. Женщина также отмечает, что умение отливать на воске и говорить нужные приговоры она получила от бабушки – Анны Васильевны Рымарук.

Анна Рымарук получила знания о лечебных традициях от бабушки (фото: скриншот) При этом женщина добавляет, что передать знания о воске и о целительной воде, которую берет в церковные праздники из водоемов, образованных двумя перекрещенными ручьями или реками — она может, но не способность "обжигания" руками болезни, поскольку сама получила такое свойство после удара молнией . Кроме того, Анна дала в интервью ряд советов для укрепления организма, правильный рацион и какая профилактика возможна в некоторых случаях при онкологии, а еще очень призывает не забывать молиться Богу.

Видео: на Прикарпатье мольфарка "выжигает" болезни руками Напомним, ранее мы писали, что жена мольфара Нечая в редком интервью рассказала о его знаменитой целебной настойке из 77 трав. Добавим, что недавно врач опубликовал список "фуфломицины", на которые украинцы спустили миллиарды гривен.