Украинского политзаключенного Андрея Захтея, несмотря на состояние здоровья, два месяца удерживали в подвале карцеру исправительной колонии строгого режима №1 в оккупированном Симферополе. Его бросили в подвал из-за якобы нарушений режима. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову. "Несмотря на проблемы со здоровьем, украинский гражданин был вынужден находиться в невыносимых условиях холода и сырости. Андрей имеет хронические заболевания, язву желудка, жалуется на боли в спине, из-за травмы позвоночника, онемения рук и ног", — рассказала Денисова. Такие действия со стороны администрации колонии, по словам омбудсмена, противоречат нормам международной конвенции и правилам обращения с заключенными, одобренными Экономическим и Социальным советом ООН. "Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять соответствующие меры с целью восстановления прав Захтея – обеспечить надлежащие условия содержания, предоставить необходимую медицинскую помощь, а также выяснить правомерность помещения его в карцер", — заявила Денисова. Андрей Захтей незаконно задержан в августе 2016 года на территории оккупированного Крыма. Через полтора года после задержания оккупационный "суд" отправил Захтея более чем на 6 лет в колонию за якобы "подготовку диверсии с использованием оружия". Напомним, ранее одному из украинских политзаключенных в России присвоили статус "подверженный суициду".